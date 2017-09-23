Почти 16 млрд рублей от реструктуризации долга пойдут на развитие Калужской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Почти 16 млрд рублей, полученных в результате реструктуризации долгов, будут направлены на социально-экономическое развитие Калужской области. Об этом сообщил глава региона Анатолий Артамонов.

В пятницу на заседании президиума Госсовета в Ульяновске было озвучено, что в 2018-2019 гг. регион может высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей.

"Президент России Владимир Путин продолжает политику по поддержке регионов. Решение о реструктуризации позволит изыскать дополнительные доходы, которые будут направлены на социально-экономическое развитие территорий. У нас есть возможность за счет развития нашей экономики и роста налоговой базы войти в льготную часть программы - реструктуризацию, рассчитанную на 12 лет, и мы сделаем это", - приводит пресс-служба правительства региона слова Артамонова.

Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов начнется с 1 января 2018 года, заявил в пятницу в Ульяновске Путин. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет.

В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Это дополнительная помощь со стороны федерального бюджета, которая высвободит ресурсы для решения социально-экономических задач, пояснил Путин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов.