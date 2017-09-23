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Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых

Экономика и бизнес
23 сентября, 18:24 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 23, сентября. /ТАСС

Президент России отметил, что российская экономика вышла на траекторию "достаточно устойчивого роста"

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Никольский/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с "тандемом" из экономического блока правительства - министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым - для обсуждения вопросов, входящих в сферу их компетенции.

"Поскольку сейчас идет активная работа над бюджетом, мы с вами много раз к этому возвращались, сегодня здесь нет ваших оппонентов, потому что, как правило, вы выступаете в тандеме по этим вопросам. С Минфином мы обсуждаем это отдельно, и потом вместе соберемся, поговорим", - сказал Путин в начале встречи.

Путин отметил, что российская экономика вышла на траекторию "достаточно устойчивого роста". В связи с этим глава государства задал вопрос, насколько устойчивы эти положительные показатели, какие существуют в этой сфере прогнозы, а также "внутренние и внешние риски".

"Самое главное, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых", - сказал Путин.

Глава Минэкономразвития РФ также сообщил президенту, что ВВП в августе составил 2,3%.

"Рост по августу 2,3%, он немного опускался ниже 2% в июле, плохо выглядело сельское хозяйство, в первую очередь это было связано с погодными условиями", - сказал Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития, инфляция опустилась до 3,1%, что позволяет снижать ставку ЦБ РФ, а это, в свою очередь, наращивает кредитную активность в банковской сфере. "С точки зрения рисков - они в первую очередь внешние, сохраняется волатильность цен на нефть, может уменьшиться склонность к рискам на глобальных рынках, к этому надо быть готовым", - сказал Орешкин.

Глава государства также задал каждому из министров конкретные вопросы, на которые он хотел бы услышать ответ в ходе сегодняшней встречи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после этого пояснил журналистам, что работа главы государства с членами экономического блока правительства проходит планомерно. "Поскольку он неоднократно планировал с разными блоками правительства вот так сверить часы, с тем, чтобы понять, где есть узкие точки, достижения, "затыки", он эту работу, собственно, планомерно проводит", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Мантуров, Денис Валентинович Орешкин, Максим Станиславович
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