Кабмин планирует кредитовать иностранных покупателей российских автомобилей

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НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать - это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке - льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков", - сказал Мантуров.
Он отметил, что с учетом увеличения объемов экспорта российских автомобилей рассчитывает на эффективность этой меры.
По словам Мантурова, объем экспорта автокомпонентов из России составил $1 млрд, что является рекордным показателем.
По его словам, российское правительство выделяет 30 млрд рублей в целом для поддержки этой сферы в будущем году.