Авиакомпания "ВИМ-Авиа" начала выплату задолженности Домодедову

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", 19 рейсов которой были задержаны в Домодедове с 20 по 22 сентября, начала выплату задолженности аэропорту за топливо. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По данным "Вестника АТОР", авиакомпания "ВИМ-Авиа" уже произвела частичную оплату долга перед аэропортом. 19 задержанных в аэропорту Домодедово рейсов должны вылететь сегодня", - говорится в сообщении АТОР.
Как сообщает АТОР, пассажиры авиакомпании с 20 сентября не могли долгое время вылететь из Москвы в Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Симферополь, Римини, Анталью, Салоники, Льеж, Энфиду, Сочи, Ереван и Гуанчжоу.
Как сообщил АТОР генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин, с учетом дополнительной задержки восьми рейсов в субботу, все рейсы авиакомпании должны вылететь из Москвы в течение выходных.