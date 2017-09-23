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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" начала выплату задолженности Домодедову

Экономика и бизнес
23 сентября, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что 19 задержанных в аэропорту рейсов должны вылететь до конца дня

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", 19 рейсов которой были задержаны в Домодедове с 20 по 22 сентября, начала выплату задолженности аэропорту за топливо. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным "Вестника АТОР", авиакомпания "ВИМ-Авиа" уже произвела частичную оплату долга перед аэропортом. 19 задержанных в аэропорту Домодедово рейсов должны вылететь сегодня", - говорится в сообщении АТОР.

Как сообщает АТОР, пассажиры авиакомпании с 20 сентября не могли долгое время вылететь из Москвы в Магадан, Благовещенск, Санкт-Петербург, Симферополь, Римини, Анталью, Салоники, Льеж, Энфиду, Сочи, Ереван и Гуанчжоу.

Как сообщил АТОР генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин, с учетом дополнительной задержки восьми рейсов в субботу, все рейсы авиакомпании должны вылететь из Москвы в течение выходных.

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