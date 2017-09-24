Против "ВИМ Авиа" возбуждены дела из-за долгов по зарплате на 206 млн руб.

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КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Административные дела возбуждены в отношении авиакомпании "ВИМ Авиа" и его руководства в связи с долгами по заработной плате, превышающими 206 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
"В связи с выявленной на предприятии задержкой выплаты заработной платы работникам Татарской транспортной прокуратурой внесено представление руководству авиакомпании, а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей. 5. 27 КоАП РФ, в отношении самого юридического лица и его руководителя. Долг по заработной плате составил более 206 млн. рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Также Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с многочисленными задержками авиарейсов с 21 по 23 сентября. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры.