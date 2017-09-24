Медведев отметил роль машиностроительной отрасли в укреплении суверенитета России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли, отметив ее важную роль в укреплении обороноспособности и технологического суверенитета страны. Текст телеграммы был опубликован в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Машиностроение - одна из самых наукоемких отраслей, и от вас во многом зависит технологический суверенитет страны. Военная и гражданская продукция под брендом "Сделано в России" может и должна соответствовать самым высоким требованиям мировых рынков. Важно, чтобы в нашей стране открывались новые конкурентоспособные производства, в том числе - в партнерстве с мировыми лидерами", - говорится в поздравлении.

По его мнению, предприятиям отрасли необходимо внедрять перспективные разработки и новые производственные технологии, опережающими темпами готовить современных специалистов, которым предстоит работать на современном оборудовании, интегрированном в цифровую среду. Премьер выразил уверенность, что опыт и мастерство российских машиностроителей позволят им успешно решать эти масштабные задачи.