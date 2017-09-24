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В КНДР прибыли зарубежные делегации для участия в международной ярмарке

Экономика и бизнес
24 сентября, 11:29 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 24, сентября. /ТАСС

На ярмарке будут представлены более 250 национальных и иностранных компаний

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YouTube/stimmekoreas

ПХЕНЬЯН, 24 сентября. /ТАСС/. Делегации Вьетнама, Италии и Китая, в том числе с острова Тайвань, прибыли в столицу КНДР для участия в 13-й осенней международной ярмарке. Об этом сообщила в воскресенье центральная газета "Нодон синмун". Ожидается прибытие предпринимателей из Сирии, Ирана, ряда других стран.

По данным оргкомитета этого мероприятия, которое пройдет с 25 по 28 сентября, на ярмарке будут представлены более 250 национальных и иностранных компаний. На обозрение посетителей будут выставлены образцы продукции металлургической, машиностроительной, станкостроительной, химической, электронной, транспортной, легкой и пищевой промышленности. Большим спросом у жителей Пхеньяна, как правило, пользуются бытовые товары и медицинские препараты.

Международные торговые ярмарки проводятся в Пхеньяне на территории выставочного комплекса "Трех революций" дважды в год - весной и осенью при содействии министерства внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палаты КНДР и Пхеньянского городского народного комитета. Обычно на них доминируют компании из Китая.

Обстановка на Корейском полуострове

Международная ярмарка пройдет в Пхеньяне, невзирая на обострение ситуации на Корейском полуострове. Напряженность в этом регионе вызвана активным развитием Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.

Поскольку Корейская война 1950-53 годов завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии, КНДР и США технически до сих пор находятся в состоянии военного противодействия. Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий. Однако в США эту инициативу Северной Кореи игнорируют.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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