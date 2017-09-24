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Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списаны для его докапитализации

Экономика и бизнес
24 сентября, 13:34 UTC+3

Управляющий директор банка Александр Дмитриев пояснил что это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления кредитного учреждения

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средства с личных счетов менеджмента банка "ФК Открытие" и контролирующих его лиц были списаны в пользу кредитной организации с целью ее докапитализации в рамках процедуры финансового оздоровления. Об этом сообщил журналистам управляющий директор банка "ФК Открытие" Александр Дмитриев.

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"Прекращение обязательств банка "ФК Открытие'" перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в рамках участия Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка", - сказал Дмитриев.

В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, пояснил он. "Таким образом, это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка", - подчеркнул Дмитриев.

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