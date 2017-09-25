Экономический форум с многопрофильной выставкой открывается в Ингушетии

Стрельбу в церкви штата Теннесси открыл 25-летний афроамериканец в маскеПроисшествия 25 сентября, 1:19
Передача Каменева помогла "Нэшвиллу" победить "Коламбус" в предсезонном матче НХЛСпорт 25 сентября, 0:59
"Ахмат" на запасном стадионе примет "Рубин" в матче РФПЛСпорт 25 сентября, 0:31
Прямое возмещение убытков по ОСАГО теперь распространяется на массовые ДТПЭкономика и бизнес 25 сентября, 0:29
В Брюсселе стартует четвертый и решающий раунд переговоров по BrexitМеждународная панорама 25 сентября, 0:25
Колобков расскажет об антидопинговой политике России на сессии Конференции сторон ЮНЕСКОСпорт 25 сентября, 0:14
Российские академики обсудят кандидатуры на пост президента РАННаука 25 сентября, 0:13
Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком БундестагеМеждународная панорама 24 сентября, 23:32
WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%Спорт 24 сентября, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Более 160 предприятий и компаний примут участие в четвертом экономическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия-2017", которые открываются в понедельник в Назрани. Об этом сообщил ТАСС министр экономразвития республики Умалат Торшхоев.
"Число участников нашего форума с каждым разом становится больше, если в прошлом году было около 100 участников, то в текущем - около 160. Впервые для участия в нашем форуме в республику приехали представители общественной организации "Женщины бизнеса" и Ассоциации российских и турецких предпринимателей"- сказал он.
По словам Тошхоева, заявки на участие в форуме и многопрофильной выставке прислали представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова, Чечни. На форуме будут представлены строительство, сельское хозяйство и переработка, пищевое производство и продукты питания, технологии IT, связи и безопасности. "Среди них предприятия и компании, производящие продукцию в рамках программы импортозамещения", - отметил он.
Цель форума - "содействовать подписанию взаимовыгодных соглашений, популяризировать продукцию и услуги местных производителей, наладить взаимовыгодное сотрудничество производителей региона с коллегами из других субъектов страны, установить между ними полезные деловые контакты, содействовать внедрению новейших разработок и инновационных технологий на региональном рынке".
На III экономическом форуме "Деловая Ингушетия" в прошлом году были заключены соглашения на сумму более 9 млрд рублей.