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Экономический форум с многопрофильной выставкой открывается в Ингушетии

Экономика и бизнес
25 сентября, 0:50 UTC+3 МАГАС МАГАС 25, сентября. /ТАСС

На мероприятии представят такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, пищевое производство, технологии IT и продукты питания

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МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Более 160 предприятий и компаний примут участие в четвертом экономическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия-2017", которые открываются в понедельник в Назрани. Об этом сообщил ТАСС министр экономразвития республики Умалат Торшхоев.

"Число участников нашего форума с каждым разом становится больше, если в прошлом году было около 100 участников, то в текущем - около 160. Впервые для участия в нашем форуме в республику приехали представители общественной организации "Женщины бизнеса" и Ассоциации российских и турецких предпринимателей"- сказал он.

По словам Тошхоева, заявки на участие в форуме и многопрофильной выставке прислали представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова, Чечни. На форуме будут представлены строительство, сельское хозяйство и переработка, пищевое производство и продукты питания, технологии IT, связи и безопасности. "Среди них предприятия и компании, производящие продукцию в рамках программы импортозамещения", - отметил он.

Цель форума - "содействовать подписанию взаимовыгодных соглашений, популяризировать продукцию и услуги местных производителей, наладить взаимовыгодное сотрудничество производителей региона с коллегами из других субъектов страны, установить между ними полезные деловые контакты, содействовать внедрению новейших разработок и инновационных технологий на региональном рынке".

На III экономическом форуме "Деловая Ингушетия" в прошлом году были заключены соглашения на сумму более 9 млрд рублей.

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