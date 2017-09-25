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СМИ: китайские инвесторы проявляют повышенный интерес к капиталовложениям в Сирии

Экономика и бизнес
25 сентября, 5:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 25, сентября. /ТАСС

В СМИ сообщается, что с апреля текущего года порядка 30 бизнесменов из КНР пересекли сирийскую границу с целью изучения инвестиционных возможностей

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ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Бизнесмены из КНР в последнее время проявляют повышенный интерес к инвестиционным проектам в Сирии. Об этом в понедельник сообщила газета Global Times.

"Даже несмотря на трудности, предприниматели из Китая проявляют все больший интерес к процессу восстановления в Сирии, поскольку воочию наблюдают за прогрессом по урегулированию кризисной ситуации в этой стране, - сообщает издание со ссылкой на информацию Ассоциации китайско-арабского взаимодействия, базирующейся в Пекине. - С апреля текущего года порядка 30 бизнесменов из КНР пересекли сирийскую границу со стороны Ливана с целью изучения инвестиционных возможностей Сирии".

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По словам китайских бизнесменов, они посетили Дамаск и Хомс где прошел ряд встреч и переговоров с региональными и центральными властями этой ближневосточной страны. "Большинство наших предпринимателей представляют частный сектор: внешнюю торговлю, отрасли пищевой промышленности, силовое машинное оборудование и сферу строительства", - перечислил наиболее приоритетные направления для вложения капитала с точки зрения бизнесменов КНР вице-президент организации Цинь Юн.

Он отметил, что ассоциация рассматривает две трети сирийской территории как вполне пригодные районы для инвестирования, поскольку они находятся под контролем местных властей. Впрочем, Цинь Юн добавил, что, в отличие от российских и иранских компаний, "принимающих активное участие в усилиях по восстановлению [народного хозяйства Сирии]", предприятия Китая "по-прежнему занимают осторожную позицию".

"Обстановка в большинстве районов, которые мне довелось посетить, оказалась мирной - думаю, там довольно много благоприятных возможностей для проведения восстановительных работ", - отметил бизнесмен Чжао Хуэй из восточной провинции Чжэцзян.

Согласно статистике Всемирного банка, за шесть лет войны экономике Сирии был нанесен ущерб в размере порядка $226 млрд. Эта страна испытывает большую потребность в строительстве объектов жилой, энергетической и транспортной инфраструктуры, реализации проектов в сфере здравоохранения. В последнее время правительство КНР стимулирует китайские компании к участию в проектах, реализуемых на сирийской территории.

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