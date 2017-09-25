Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания "Икар" готова взять часть рейсов Благовещенск-Москва после проблем с "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
25 сентября, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Сообщается, что перевозчик с 6 октября может заполнить практически все рейсы "ВИМ-Авиа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" готова с 6 октября вдвое увеличить число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы, вызванные перебоями в работе авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом заявил в понедельник журналистам глава Минтранса Амурской области Андрей Тягло.

Смотрите также

Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан прибыл с суточной задержкой

"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельника

"ВИМ-Авиа" вновь задерживает вылеты из Домодедово

"Проведены переговоры с руководством авиакомпании "Икар", которая [в настоящее время] выполняет три рейса в неделю. Мы предложили увеличить их до шести дней в неделю. Глава компании Петр Соловьев заверил, что, если "ВИМ-Авиа" не решит свои проблемы, то с 6 октября "Икар" заполнит практически все рейсы", - сказал Тягло.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, в том числе рейс в Благовещенск. В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании пояснили, что временные трудности вызваны традиционным сезонным спадом.

По словам главы Минтранса Амурской области, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться того, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели.

Андрей Тягло напомнил, что "ВИМ-Авиа" является в регионе основным перевозчиком, а также отметил, что в последние годы пассажиропоток в аэропорту Благовещенска растет. "Первые проблемы с этой авиакомпанией стали возникать в начале лета, после переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но с 22 сентября опять начались трудности. Сейчас ситуация приходит в норму, но нет уверенности, что авиакомпания сможет выполнять свои обязательства", - сказал министр.

Он также сообщил, что в понедельник вечером состоится встреча губернатора Амурской области Александра Козлова с руководством Росавиации. По ее итогам будут приняты окончательные решения.

Особенности полетов в Благовещенск

Андрей Тягло добавил, что в России немногие авиакомпании имеют в своих парках дальнемагистральные самолеты, способные осуществлять полеты из Москвы в Благовещенск, поэтому их так мало "на скамейке запасных". Кроме того, взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска не может принимать широкофюзеляжные самолеты "Аэрофлота" и его "дочек". Реконструкция полосы намечена на начало 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конец "большой коалиции" и крайние правые в немецком Бундестаге
2
Пентагон: "Пособие по войне с Россией" не является официальным документом
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Грызлов: закон о предоставлении Донбассу особого статуса должен быть продлен
7
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама