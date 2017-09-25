Компания "Икар" готова взять часть рейсов Благовещенск-Москва после проблем с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" готова с 6 октября вдвое увеличить число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы, вызванные перебоями в работе авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом заявил в понедельник журналистам глава Минтранса Амурской области Андрей Тягло.

"Проведены переговоры с руководством авиакомпании "Икар", которая [в настоящее время] выполняет три рейса в неделю. Мы предложили увеличить их до шести дней в неделю. Глава компании Петр Соловьев заверил, что, если "ВИМ-Авиа" не решит свои проблемы, то с 6 октября "Икар" заполнит практически все рейсы", - сказал Тягло.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, в том числе рейс в Благовещенск. В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании пояснили, что временные трудности вызваны традиционным сезонным спадом.

По словам главы Минтранса Амурской области, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться того, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели.

Андрей Тягло напомнил, что "ВИМ-Авиа" является в регионе основным перевозчиком, а также отметил, что в последние годы пассажиропоток в аэропорту Благовещенска растет. "Первые проблемы с этой авиакомпанией стали возникать в начале лета, после переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но с 22 сентября опять начались трудности. Сейчас ситуация приходит в норму, но нет уверенности, что авиакомпания сможет выполнять свои обязательства", - сказал министр.

Он также сообщил, что в понедельник вечером состоится встреча губернатора Амурской области Александра Козлова с руководством Росавиации. По ее итогам будут приняты окончательные решения.

Особенности полетов в Благовещенск

Андрей Тягло добавил, что в России немногие авиакомпании имеют в своих парках дальнемагистральные самолеты, способные осуществлять полеты из Москвы в Благовещенск, поэтому их так мало "на скамейке запасных". Кроме того, взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска не может принимать широкофюзеляжные самолеты "Аэрофлота" и его "дочек". Реконструкция полосы намечена на начало 2019 года.