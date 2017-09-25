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Кабмин продлил временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката до апреля 2018 года

Экономика и бизнес
25 сентября, 6:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Данное решение принято "в целях обеспечения сырьевыми ресурсами отечественных предприятий кожевенной и обувной отрасли"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении временного запрета на экспорт кожевенного полуфабриката еще на полгода - по 5 апреля 2018 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката продлевается еще на шесть месяцев - с 5 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Сообщается, что данное решение принято "в целях обеспечения сырьевыми ресурсами отечественных предприятий кожевенной и обувной отрасли, в том числе для гарантированного, своевременного и качественного выполнения государственного заказа, а также реализации Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года".

Как отмечается на сайте кабмина, отечественные производители готовой кожи констатируют положительный эффект от введения подобной меры, так как это позволяет сохранять стабильную загрузку и финансовую устойчивость предприятий.

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