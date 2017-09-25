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"Ведомости": Шишханов не намерен выкупать Бинбанк после санации

Экономика и бизнес
25 сентября, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее предприниматель утверждал обратное и говорил о возможностях, которые есть у банка

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов не собирается выкупать Бинбанк у Фонда консолидации банковского сектора после его санации. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Ведомости".

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"Я не буду выкупать. Это уже новая история будет, новые люди. Я должен сейчас максимально порядочно себя повести", - рассказал он.

При этом ранее 21 сентября в интервью РБК Шишханов заявлял, что рассматривает возможность выкупа Бинбанка после его оздоровления. "Знаете, для меня Бинбанк - это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я понимаю те возможности, которые есть у банка, и то, насколько технологически правильно и структурировано выстроен банк - это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос издания.

В среду, 20 сентября, стало известно, что Шишханов обратился к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что "не рассчитал бизнес-силы - проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось". В четверг ЦБ объявил о санации Бинбанка силами Фонда консолидации. В банке назначена временная администрация.

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Бинбанк был основан в 1993 году Михаилом Гуцериевым. Нынешний "Бинбанк диджитал" был приобретен в 2014 году и тогда назывался Москомприватбанк. В том же году Бинбанк приступил к санации банковской группы Рост банка. В 2015 году акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели 58,33% акций МДМ банка, впоследствии доля была доведена до 84,23% и выставлена оферта оставшимся держателям. В 2016 году Бинбанк провел реорганизацию, в рамках которой сам Бинбанк и "Бинбанк Мурманск" (ранее - ДНБ банк, приобретен в 2014 году) были присоединены к МДМ банку, который в свою очередь был переименован в Бинбанк.

Бинбанк занимает 8-е место по объему активов в банковской системе РФ, объем вкладов физлиц составляет более 500 млрд рублей.

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