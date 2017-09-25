Эксперты: японские инвесторы и малый бизнес на Дальнем Востоке начали работать вместе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Японские инвесторы, вложившиеся в проекты на Дальнем Востоке, начали задействовать в их реализации региональные предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ).

Бизнесмены двух стран начинают взаимодействовать более активно: растет доля несырьевого экспорта из России, а двустороннее сотрудничество в новых отраслях набирает свои обороты. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты и представители резидентов с участием японского капитала территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

Ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Корпорация МСП подписала с японской JETRO дорожную карту, направленную на то, чтобы российский малый и средний бизнес смог поставлять свою продукцию японским автостроительным компаниям. По словам главы корпорации Александра Бравермана, необходимо разработать механизм по встраиванию отечественных малых и средних компаний в цепочки поставок японских предприятий.

Часть общего плана

Развитие сотрудничества России и Японии в области МСБ является частью плана из восьми пунктов, который в мае 2016 года предложил японский премьер Синдзо Абэ.

"Сотрудничество МСБ России и Японии имеет действительно большое значение. С учетом геополитической ситуации (санкции со стороны Японии есть, но, по заверениям японских партнеров, носят весьма формальный характер), политики импортозамещения и ориентации руководства РФ "на Восток", взаимная заинтересованность в широком экономическом взаимодействии со стороны Москвы и Токио выглядит весьма обоснованно", - сообщил ТАСС ведущий специалист экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виталий Савенков.

По его оценке, предпринимаемые правительством РФ усилия по поддержке МСБ и развитию Дальнего Востока "постепенно начинают давать свои плоды - бизнесмены двух стран начинают взаимодействовать более активно, растет доля несырьевого экспорта из России, двустороннее сотрудничество в новых отраслях набирает свои обороты".

"Японская сторона все активнее проявляет интерес к медицине и инновациям, старается поддерживать свои предприятия МСБ при выходе их на российский рынок, а также очень рада видеть российские предприятия МСБ, встраиваемые в цепочки производств крупнейших японских корпораций", - отметил собеседник агентства.

"Развитие МСБ на Дальнем Востоке получило колоссальный толчок с введением в действие режимов ТОР и СПВ, тогда как основная масса проектов планируется к запуску в 2018-2019 годы. Благодаря этим усилиям российские предприниматели существенно повысили качество своей продукции, получили государственную поддержку своих начинаний, нашли новых партнеров, инвесторов и рынки сбыта. С учетом позитивных геополитических трендов сближения Москвы и Токио на уровне глав государств, диверсификация экономического сотрудничества в сторону МСБ выглядит уместно и перспективно", - добавил собеседник агентства.

Преодолеть негативные стереотипы

Российские предприниматели должны преодолеть негативные стереотипы со стороны японских партнеров, отметил собеседник ТАСС из ДВФУ.

"На протяжении долгого времени взаимодействие осуществлялось в основном на подготовительном уровне, в первую очередь в силу неготовности российских предприятий конкурировать с зарубежными на равных. Японский бизнес с опаской относился к возможностям работы на российском рынке. В силу этого до недавнего времени в деловых кругах Японии господствовало достаточно много негативных стереотипов в отношении ведения бизнеса в России", - сказал Савенков.

В свою очередь представитель ОАО "Хабаровский аэропорт", который совместно с консорциумом японских инвесторов (Sojitz Corp., Join и Jatco), реализует проект реконструкции одного из крупнейших по пассажиропотоку аэровокзала в ТОР "Хабаровск", руководитель пресс-службы компании Марина Кравченко, отметила "особую щепетильность японских коллег", их принципиальное желание внимательно изучать детали при работе с российскими партнерами.

"При обоюдном желании партнеров из Японии и России можно и нужно находить общие пути решения задач, тем более что со стороны нашего государства сегодня создаются эффективные инструменты для развития инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке", - отметила Кравченко.

Она добавила, что "опыт взаимодействия с МСБ показывает различные результаты".

"Есть примеры весьма эффективной деятельности: четкое понимание целей и задач, слаженная работа команды, соблюдение сроков и качества, - люди своими руками создают себе репутацию и обеспечивают перспективу. С другой стороны, есть примеры, когда малые предприятия, участвуя в тендерах, ведут себя некорректно", - оценила она имеющийся опыт.

Требования к подрядчикам

Представители предприятий с японским капиталом и "дочек" компаний из Японии также отмечают специфику конкретных требований к подрядчикам. Об этом, в частности, заявили в Хабаровском аэропорту и в дочерней японской "Иида Груп Холдингс" "Ферст Вуд Приморье" (деревообработка и строительство).

"У нас есть конкретные требования, а дальше уже вопрос возможности и желания тех партнеров, которые будут с нами работать", - рассказал член совета директоров "Ферст Вуд Приморье" Сергей Беляев. По его словам, у компании есть определенные требования к подрядчикам, и в дальнейшем, при выходе на другие регионы Дальнего Востока и запада страны, она также будет аккредитовывать партнеров, чтобы поддерживать уровень качества.

"Мы планируем строить и поселки, и отдельно стоящие дома в Приморье и Хабаровском крае. В этом случае нам требуется и поставка материалов, и изготовление строительных конструкций, потому что дом состоит из огромного количества деталей, и наша задача выбрать качественное, и чем больше в этом качественном будет отечественного, тем лучше", - добавил Беляев.

Он рассказал, что компания уже поставила два демонстрационных дома во Владивостоке, и в их строительстве помогали местные предприниматели.

Представитель Хабаровского аэропорта отметила жесткость российского законодательства к инвестпроектам в области транспортной инфраструктуры.

"По некоторым видам работ специализируются единичные организации, осуществляющие свою деятельность на территории всей страны", - добавила она.

При этом главным ориентиром при выборе отечественных поставщиков должная стать экономическая эффективность, считают в российско-японской компании Mazda Sollers (Приморский край). "У нас большая база поставщиков из числа российских компаний. Оснастка и вспомогательные материалы для нужд производства закупаются в России", - отметил представитель автосборочного предприятия.

По его словам, любое крупное предприятие создает вокруг себя мультипликативный эффект, так как для обеспечения его работы требуется привлечение большого количества разнообразных поставщиков материалов и услуг.

"Мы ориентируемся на показатели экономической эффективности для предприятия и ведем грамотный подбор поставщиков", - резюмировали в Mazda Sollers.