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Орешкин: повышение кредитного рейтинга РФ неизбежно

Экономика и бизнес
25 сентября, 10:13 дата обновления: 25 сентября, 10:18 UTC+3

Рейтинговые агентства ждут момента, когда можно будет повысить рейтинг наименее болезненно для их репутации, сказал глава Минэкономразвития

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Марат Абулхатин/ТАСС

АНОСИНО, 25 сентября. /ТАСС/. Повышение кредитного рейтинга РФ остальными международными агентствами после улучшения прогноза по рейтингу Fitch неизбежно, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на конференции Внешэкономбанка.

"Fitch буквально в пятницу повысило прогноз по российскому рейтингу, у них он и так находится в инвестиционной категории, они его не снижали даже в самое кризисное время. Другие агентства пока выдерживают паузу, но во многом это связано с психологическими моментами", - сказал он.

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"Учитывая те достижения, которые у нас есть в макроэкономической политике, восстановление экономического роста, повышение рейтингов просто неизбежно, и они [агентства] ищут момент, когда это можно будет сделать для их репутации наименее болезненно", - отметил министр. 

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что "финансовые рынки уже давно оценивают кредитный рейтинг РФ в реальности гораздо выше, чем то, что пишут рейтинговые агентства".

Он также отметил, что инфляция в РФ к концу 2017 года составит 3,2%. "В настоящее время мы видим снижение динамики инфляции, сейчас инфляция 3,1%, мы ожидаем, что к концу года будет 3,2%, потом постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России" - сказал он. Наряду с этим министр отметил, что в последнем месяце сформировался устойчивый тренд на межгодовые темпы роста российской экономики. "Там 2,3%, в целом по 2017 году мы ожидаем рост чуть выше 2%", - сказал Орешкин.

Говор о проблемах банковского сектора, министр отметил, что они "вылезли наружу" на фоне низкой инфляции. "Когда инфляция высокая, процентные ставки высокие, проблемы банковской системы очень легко не увидеть внутри - это быстрый рост номинального объема активов, поэтому плохие кредиторы легко прячутся, а плохие банки могут дольше существовать на рынке. В ситуации низкой инфляции все грехи вылезают наружу, мы видим ту ситуацию, которая сейчас складывается в банковской системе. Во многом это положительный эффект низкой инфляции, так как на рынке остаются только те банки, которые конкурентоспособны, которые прибыльны и двигаются вперед", - сказал министр.

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Орешкин, Максим Станиславович
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