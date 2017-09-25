Законопроект о санации банков за счет их акционеров может поступить в Госдуму в ноябре

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Проект закона о санации кредитных организаций с использованием средств их акционеров может быть внесен в Госдуму в ноябре, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Мы - комитет - разрабатываем подходы к этому. Мы с ЦБ общались, обсуждали концептуально, они относятся с пониманием. Думаю, в течение месяца мы определимся с подходами концептуальными. Вносить, думаю, будем в ноябре", - сказал он, комментируя возможность проведения санации банков за счет их акционеров.
Ранее идею о введении субсидиарной ответственности владельцев банка при проведении финансового оздоровления кредитной организации высказал зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев на брифинге, посвященном санации Бинбанка.
В среду, 20 сентября, стало известно, что один из совладельцев Бинбанка - Микаил Шишханов - обратился к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что не рассчитал бизнес-силы. По его словам, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось.
В четверг ЦБ объявил о санации Бинбанка силами Фонда консолидации. В банк назначена временная администрация.