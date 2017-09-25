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Сбербанк запускает открытые курсы повышения финансовой грамотности на платформе Coursera

Экономика и бизнес
25 сентября, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Курс позволит познакомиться с подходами к управлению ключевыми рисками банков

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Корпоративный университет Сбербанка запускает два открытых онлайн-курса на международной образовательной платформе Coursera, которые помогут повысить финансовую грамотность населения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Курсы будут представлены по основам риск-менеджмента, банковскому делу и финансам. Обучение в дистанционном режиме может пройти любой, кто хочет повысить уровень своей финансовой грамотности, а также более глубоко изучить, как функционирует успешный современный банк", - отметили в пресс-службе. Оба курса основаны на реальных примерах из современной банковской практики и разработаны преподавателями корпоративного университета совместно с ведущими руководителями Сбербанка. В частности, в создании лекций приняли участие старший вице-президент, руководитель блока "Риски" Александр Ведяхин и старший управляющий директор, и. о. директора департамента финансов Михаил Ратинский.

Курсы Сбербанка на платформе Courserа

Курс "Основы риск-менеджмента в банке" позволит познакомиться с подходами к управлению ключевыми рисками банков. Акцент сделан на интегрированном управлении рисками, который учитывает взаимосвязи между различными их видами. Слушатели курса почувствуют себя в роли директора по рискам банковской группы, которому на основе комплексного анализа ситуации необходимо принимать непростые решения.

Курс "Банковская деятельность и финансы" даст слушателям полное представление о том, как устроен современный банк. В нем в доступной форме рассказывается о функции банков в экономике, различных видах банковских операций, финансовой отчетности и бизнес-моделях. Курс завершается анализом новейших трендов этой индустрии и также включает в себя бизнес-кейс.

Решение об открытости

Изначально материалы курсов предназначались для обучения сотрудников Сбербанка. Целью такого внутреннего обучения было формирование единого глубокого понимания того, как устроена работа банка в целом и как осуществляется межфункциональное взаимодействие между разными бизнес-подразделениями.

"Сегодня руководством Сбербанка принято решение сделать эти курсы открытыми для широкой аудитории потенциальных слушателей - студентов, молодых специалистов, преподавателей университетов и бизнес-школ", - подчеркнули в пресс-службе корпоративного университета. Предполагается, что такая открытость позволит повысить качество подготовки кадров для отечественной банковской сферы.

"Наши клиенты в корпоративном секторе - это большая часть компаний страны. Делясь своими знаниями и опытом, мы стремимся улучшить управление финансами и поднять на более высокий уровень риск-менеджмент в этих компаниях, тем самым создавая прямую выгоду для банка", - сказал ТАСС проректор по учебно-методической работе и прикладным исследованиям корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов.

Корпоративный Университет Сбербанка планирует создавать открытые курсы, в том числе продолжая сотрудничать с платформой Coursera, и уже в 2018 году представит линейку открытых программ по наиболее актуальным для банковской деятельности темам.

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