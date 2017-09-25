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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвесторы из США и Персидского залива интересуются покупкой НПЗ "Лукойла" на Сицилии, сообщил в интервью телеканалу "России 24" глава компании Вагит Алекперов.
"Это крупные нефтепереработчики из США, это международный инвестиционный фонд, это одна из национальных компаний, представляющая государство Персидского залива, которые заинтересованы в стабильном размещении собственной нефти в Европе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Isab - нефтеперерабатывающий комплекс в Сицилии, принадлежит "Лукойлу" с 2013 года.
Ранее Алекперов сообщал, что компания рассматривает все свои зарубежные активы с целью оптимизации. В частности, сегодня стало известно, что правление "Лукойла" одобрило продажу дочернего нефтетрейдера Litasco, зарегистрированного в Швейцарии.
Относительно продажи нефтетрейдеры Litasco Алекперов сообщил, что для компании прошел период, когда она нуждалась в собственном нефтетрейдере.
"Конечно, при продаже мы будем гарантировать сохранение на какой-то период времени объемов поставки в адрес нового покупателя. Сегодня правление поручило компании представить концепцию, если она будет одобрена, то продажа состоится. Но если она будет не одобрена, мы продавать не будем", - сказал он.
Глава "Лукойла" также отметил, что продажа актива не связана с санкциями США.
Litasco - международный трейдер "Лукойла", зарегистрирован в Швейцарии в 2000 г. Филиалы компании расположены в нескольких странах мира, в том числе в США, Китае, Ираке и Индии. В 2015 г. Litasco реализовала 71 млн т нефти и 94 млн т нефтепродуктов.