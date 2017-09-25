Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ПХГ Украины закачано более 16 млрд кубометров газа

Экономика и бизнес
25 сентября, 11:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

Отмечается, что это на 15% больше по сравнению с 2016 годом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 16 млрд кубометров. Об этом сообщили в компании "Укртрансгаз".

"Общий объем в хранилищах составляет 16,048 млрд кубометров", - говорится в сообщении. Таким образом, резервуары заполнены на 51 процент. Это на 15% больше, чем на аналогичную дату в 2016 году. Закачка продолжается в режиме 56 млн кубометров в сутки.

Ранее компания "Укртрансгаз" заявляла о планах до начала отопительного сезона накопить 15,6-17 млрд кубометров.

В 2016 году отбор газа стартовал 16 октября, к этому времени в ПХГ удалось накопить только 14,732 млрд кубометров газа. В 2015 году отбор газа из подземных хранилищ начался 30 октября, на тот момент в ПХГ находилось чуть больше 17 млрд кубометров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
2
В Армении русский язык получил статус иностранного
3
Уволен гендиректор "дочки" "Алмаз-Антея", выпускающей ракеты для систем ПВО
4
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама