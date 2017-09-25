В ПХГ Украины закачано более 16 млрд кубометров газа

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 16 млрд кубометров. Об этом сообщили в компании "Укртрансгаз".
"Общий объем в хранилищах составляет 16,048 млрд кубометров", - говорится в сообщении. Таким образом, резервуары заполнены на 51 процент. Это на 15% больше, чем на аналогичную дату в 2016 году. Закачка продолжается в режиме 56 млн кубометров в сутки.
Ранее компания "Укртрансгаз" заявляла о планах до начала отопительного сезона накопить 15,6-17 млрд кубометров.
В 2016 году отбор газа стартовал 16 октября, к этому времени в ПХГ удалось накопить только 14,732 млрд кубометров газа. В 2015 году отбор газа из подземных хранилищ начался 30 октября, на тот момент в ПХГ находилось чуть больше 17 млрд кубометров.