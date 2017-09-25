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"Лукойл" в 2018-2019 годах ожидает роста добычи нефти

Экономика и бизнес
25 сентября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам главы компании Вагита Алекперова, за ростом последует стабилизация

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" в 2018-2019 годах ожидает роста добычи нефти, затем стабилизацию, сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы первые три года, 2018-2019 - у нас будет рост добычи нефти, потом стабилизация", - сказал он.

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Инвестиции "Лукойла" за 10 лет составят $80-85 млрд

"Лукойл" не планирует снижения добычи в 2018 году

Алекперов добавил, что на первый квартал "Лукойл" закладывает в план заморозку добычи нефти.

"В целом на год мы закладываем те решения, которые уже приняты. Первый квартал мы закладываем ограничение добычи на уровень сегодняшнего момента", - отметил он.

Ранее Алекперов сообщал, что "Лукойл" готовит детальную трехлетнюю программу развития и концептуальную программу на 10 лет, за период которой планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн тонн в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд кубометров.

В рамках стратегии на 10 лет компания планирует нарастить 1,1-1,2 млрд тонн запасов углеводородов. В программу на три года закладывается цена нефти в $50, курс рубля в 62-64 за 1$. На рассмотрение совета директоров стратегию планируется вынести в конце ноября - начале декабря.

В июне президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что руководство компании в сентябре в Когалыме может обсудить десятилетнюю стратегию компании, в ноябре она будет вынесена на рассмотрение совета директоров.

Алекперов отмечал, что основные акценты в стратегии делаются на геологоразведке и добыче нефти. Также компания будет рассматривать нефтехимию, монетизацию газовых активов на площадке комплекса в Буденновске.

Как сообщалось ранее, компания планировала принять план развития на десятилетие осенью 2014 года, но отложила его разработку из-за падения цен на нефть.

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Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
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Россия
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