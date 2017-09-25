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Володин назвал вопросы развития искусственного интеллекта приоритетными для Госдумы

Экономика и бизнес
25 сентября, 11:20 дата обновления: 25 сентября, 11:45 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Председатель Госдумы заявил, что депутатам нужна помощь экспертов, а также необходимо знакомиться с международным опытом и смотреть на работающие мировые практики

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

© Анна Исакова/ТАСС

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что вопросы развития искусственного интеллекта в РФ являются приоритетными для нижней палаты парламента, нужно знакомиться с этой темой более предметно.

"Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, - это вопросы нашего приоритета. Здесь мы не обойдемся без партнерства с крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке", - подчеркнул он в понедельник на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

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По словам спикера, в повестке нижней палаты стоят вопросы, которые "позволили бы сделать все для создания комфортных условий по развитию цифровой экономики". В этой связи, отметил он, депутатам необходима помощь экспертов, а также необходимо знакомиться с международным опытом и смотреть те мировые практики, которые уже работают. "Когда мы говорим об искусственном интеллекте, о блокчейне - это сфера динамично развивающаяся, поэтому без подобных семинаров не обойтись. Так как нам надо понимать суть принимаемого решения, надо понимать процессы, которые будут регулироваться. Нужно знакомиться с этой темой более предметно", - уверен спикер Госдумы.

Володин добавил, что на развитие робототехники также стоит обратить внимание, поскольку в ближайшее время многие профессии, по его мнению, "будут исчезать". "Правильно было бы предвидеть это и выходить на те решения, которые позволили бы моделировать ситуацию в будущем", - заключил он.

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С председателем Госдумы согласился и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта несет вызовы, "прежде всего экономические".

Для России, полагает парламентарий, "главной проблемой может стать вытеснение живой рабочей силы вследствие роботизации". "Таким образом, уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом безработицы. К примеру, в России только охранников насчитывается более полутора миллионов человек. Рано или поздно их заменят автоматизированные системы, и на рынок рабочей силы выплеснется два процента работоспособного населения страны", - сказал Левин, добавив, что о влиянии развития новых технологий нужно думать уже сегодня.

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