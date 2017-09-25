Орешкин назвал внедрение новых технологий спасением для России

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Внедрение новых технологий в России позволит нивелировать негативный эффект от сокращения трудоспособного населения в РФ и станут драйвером роста для экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на конференции Внешэкономбанка.

"В России ситуации на ближайшие пять - шесть лет в плане демографии - одна из самых тяжелых в мире. Мы потеряем примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры. В этой связи для России применение новых технологий, которые повышают производительность труда, - это выход, который позволит экономике расти в условиях низкого притока новых кадров", - сказал он.

По словам министра, новые технологии также "будут помогать людям уже сложившимся получать новые знания, развиваться, менять места работы. Вся эта история является спасением для России".

Орешкин также отметил, что демографическая ситуация во всем мире непростая, поэтому "внедрение новых технологий будет помогать человечеству двигаться вперед".

Отвечая вопрос о том, может ли внедрение технологий стать причиной высвобождения большого количества рабочей силы, глава МЭР заявил, что вряд ли это приведет к серьезным последствиям. "Освобождение рабочей силы происходило с изобретением паровой машины или автомобиля. Этот процесс естественный, идет постоянно, здесь ничего нового нет. Технологии, которые внедряются сейчас, - они выгодны и интересны", - заключил он.