Лукашенко видит в сотрудничестве с Чеченской Республикой значительный потенциал

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Чеченская Республика - перспективный торгово-экономический партнер. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отметив, что региональному сотрудничеству Белоруссия всегда уделяет особое внимание.

"Если бы не было сотрудничества с российскими регионами, у нас вообще не было бы белорусско-российского сотрудничества. Мы в свое время пережили непростые времена, когда у нас было непонимание по отдельным вопросам с "центром", но региональное сотрудничество спасло наши отношения", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, белорусы "по-братски строят свои отношения с представителями многонациональной России".

"На сегодняшний день мы видим серьезные тенденции к углублению наших отношений, несмотря на какие-то санкции, давление со стороны Запада, а оно осуществляется сейчас на Россию <…>, мы давно живем под санкциями, но привыкли и научились отвечать за себя и жить так как мы считаем нужным", - отметил Лукашенко. По его словам, динамично развивающаяся Чеченская Республика для Белоруссии "очень перспективный торгово-экономический регион, авторитетный регион". "Мы хотели не только сотрудничать с Грозным, с Чеченской республикой, но и вместе работать в целом на Кавказе. Мы спокойно можем создавать там совместные предприятия, совместный высокотехнологичный продукт, вести торговлю в вашем регионе, не только на юге, но и на севере", - добавил президент Белоруссии.

Открыты для сотрудничества

По словам Лукашенко, белорусская сторона открыта для диалога по всем интересующим чеченское руководство вопросам. "Ключевая тема - производственная кооперация <…>, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места", - отметил он. Белоруссия, уверен Лукашенко, готова участвовать в инфраструктурных проектах, реализуемых в Чечне. Президент Белоруссии добавил, что с учетом того, что в Чечне создается производство отечественных автомобилей, белорусская сторона готова предложить свои автокомпоненты.

Белорусы могут предложить свои услуги в сфере добычи нефти и ее переработки. "Беларуснефть" работает во многих частях мира, можем попробовать поработать и в Чечне", - сказал президент. Лукашенко отметил, что в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы Чечни хорошие перспективы имеет организация поставок техники "Белкоммунмаш", может быть выгодным сотрудничество по созданию совместных производств в сфере АПК.

Со своей стороны Кадыров согласился, что развитие межрегионального сотрудничества укрепляет и белорусско-российские отношения в целом. "Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит не на словах, а на деле развитию наших отношений в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане", - сказал глава Чечни.

Товарооборот Белоруссии и Чечни в январе - июле текущего года составил $2,8 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 33%.