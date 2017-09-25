Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 марта

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года выросла в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 0,2% и достигла 57,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена барреля нефти этого сорта находилась выше отметки в 57 долларов 1 марта 2017 года.
Российская валюта растет вслед за увеличением цен на нефть. Так, курс доллара на Московской бирже снизился на 20 копеек, до 57,3 рубля, а курс евро - на 43 копейки, до 68,23 рубля.