Новый телеканал "Известия" стал доступен на всей территории России

Что нужно знать о школьной диспансеризацииОбщество 25 сентября, 12:30
Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 12:25
РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочногоОбщество 25 сентября, 12:07
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018Спорт 25 сентября, 12:06
Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в ИвантеевкеОбщество 25 сентября, 12:05
Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в КраснодареСпорт 25 сентября, 12:03
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 мартаЭкономика и бизнес 25 сентября, 12:00
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора ХорошавинаПроисшествия 25 сентября, 11:58
РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории АвстралииКосмос 25 сентября, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый телеканал "Известия" стал доступен на всей территории РФ после включения в телепакет компании "Ростелеком". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МИЦ "Известия".
"Новый телеканал "Известия" включен в пакет "Интерактивное ТВ" сети "Ростелеком" и стал доступен на всей территории Российской Федерации, - отметили в пресс-службе. - Суммарная потенциальная аудитория телеканала достигла 19 млн абонентов".
Ранее "Известия" запустились на спутниковой платформе "Триколор".
Телеканал был запущен 14 сентября, и, как напомнили в пресс-службе, представляет собой круглосуточный информационный ресурс, который транслирует контент МИЦ "Известия". Вещание происходит круглосуточно, а новостные блоки выходят каждые 15 минут. "Главная цель "Известий" - максимально оперативно доносить до аудитории важнейшие события в России и мире. Новости телеканала производят сразу две телевизионные службы - РЕН ТВ и "Пятого канала", а также журналисты газеты "Известия", - указали в пресс-службе.