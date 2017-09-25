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Новый телеканал "Известия" стал доступен на всей территории России

Экономика и бизнес
25 сентября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Телеканал представляет собой круглосуточный информационный ресурс, который транслирует контент МИЦ "Известия"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый телеканал "Известия" стал доступен на всей территории РФ после включения в телепакет компании "Ростелеком". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МИЦ "Известия".

"Новый телеканал "Известия" включен в пакет "Интерактивное ТВ" сети "Ростелеком" и стал доступен на всей территории Российской Федерации, - отметили в пресс-службе. - Суммарная потенциальная аудитория телеканала достигла 19 млн абонентов".

Ранее "Известия" запустились на спутниковой платформе "Триколор".

Телеканал был запущен 14 сентября, и, как напомнили в пресс-службе, представляет собой круглосуточный информационный ресурс, который транслирует контент МИЦ "Известия". Вещание происходит круглосуточно, а новостные блоки выходят каждые 15 минут. "Главная цель "Известий" - максимально оперативно доносить до аудитории важнейшие события в России и мире. Новости телеканала производят сразу две телевизионные службы - РЕН ТВ и "Пятого канала", а также журналисты газеты "Известия", - указали в пресс-службе.

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