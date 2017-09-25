Генпрокуратура внесла представление главе Росавиации из-за задержек рейсов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Росавиации в связи с задержками рейсов "ВИМ-Авиа" и с задержками зарплат сотрудникам этой авиакомпании.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Учитывая, что бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании, 18 сентября Генеральная прокуратура внесла руководителю Росавиции представление об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков с требованием дать оценку соответствия ООО "Авиакомпания "ВИМ Авиа" сертификационным требованиям", - подчеркнул Куренной.

Он отметил, что рассмотрение представления находится на контроле надзорного ведомства.