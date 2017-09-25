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Кировский завод отгрузил турбину, из-за которой затянулась постройка ледокола "Арктика"

Экономика и бизнес
25 сентября, 12:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, сентября. /ТАСС

Понадобились модернизации производства, которые привели к задержке в поставках установок

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Кировский завод в Санкт-Петербурге доставил на Балтийский завод турбину для ледокола "Арктика", из-за которой были увеличены сроки строительства атомохода.

"Завод "Киров-Энергомаш" (дочернее общество ОАО "Кировский завод") отгрузило заказчику главный турбогенератор (ГТГ) правого борта головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220. Двухцилиндровая паровая турбина и генератор на рамах были доставлены на Балтийский завод 300-тонным плавучим краном", - сообщила в понедельник пресс-служба Кировского завода.

Головной образец турбоагрегата новейшей конструкции прошел полный цикл предварительных (заводских) и приемочных испытаний на стенде "Киров-Энергомаша", введенном в строй после глубокой модернизации. "Проведенная по окончании испытаний ревизия изделия, проходившая при участии членов межведомственной приемочной комиссии, подтвердила работоспособность и надежность конструкции, созданной турбостроителями Кировского завода", - отметили в пресс-службе.

Первый из двух турбогенераторов паротурбинной установки крупнейшего в мире атомохода нового поколения спроектирован и изготовлен на Кировском заводе по контракту с ООО "Балтийский завод - Судостроение". Прежде такого рода работы проводились на заводе на Украине, однако после 2014 года пришлось проводить мероприятия по импортозамещению. Ранее сообщалось, что из-за срыва сроков поставки турбины строительство судна задержалось более чем на два года.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сейчас строятся три атомных ледокола, которые должны прийти на смену действующим российским атомоходам: головное судно "Арктика", а также два серийных судна "Сибирь" и "Урал". Новейшие российские атомоходы мощностью 60 мВт смогут преодолевать почти трехметровые льды и проводить суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн, они будут обслуживать Северный морской путь - кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком.

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