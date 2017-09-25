Абызов призывает уходить в "цифру" во взаимодействии бизнеса с госнадзором

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов призвал переходить на цифровые технологии во взаимодействии бизнеса с государственным надзором. Об этом сообщает пресс-служба Открытого правительства.
"Нам нужно уходить в "цифру". Развивать мобильные приложения, дистанционное взаимодействие с поднадзорными субъектами через "личные кабинеты". Информатизация - это то, что будет изменять характер взаимоотношений госнадзора с бизнесом. В конечном счете мы должны сделать госнадзор более комфортным и сервисноориентированным", - цитирует пресс-служба министр.
Абызов также призвал не дожидаться "общих решений" по этому вопросу и по возможности развиваться самостоятельно. По его словам, ряд регионов уже являются образцами информатизации.
Кроме того, министр отметил, что в рамках начинающегося проекта "Цифровая экономика" правительство старается учитывать соответствующие затраты и приоритеты.
Программа по реформированию контрольно-надзорной деятельности входит в число приоритетных и включена в число проектов, которые реализуется на площадке президентского совета по стратегическому развитию. Паспорт приоритетной программы был утвержден 21 декабря 2016 года. Главная задача программы - преобразовать государственный контроль и надзор из репрессивного в партнерский по отношению к бизнесу и ориентировать его на предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан.