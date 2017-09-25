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Источник: обслуживание рейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедове продлили до вечера 25 сентября

Экономика и бизнес
25 сентября, 13:00 дата обновления: 25 сентября, 13:34 UTC+3

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что аэропорт Домодедово отказался обслуживать перевозчика в долг

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МОСКВА, 25 сентября, /ТАСС/. Обслуживание рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов, в Домодедове продлено до вечера 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий в Минтрансу.

"Обслуживание рейсов в Домодедово продлено до вечера", - сказал он.

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Ранее газета "Ведомости" сообщила, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. По данным газеты, прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника включительно. Также газета называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 млн рублей.

Авиакомпания запросила госгарантии по кредитам, сообщала газета. Компания обратилась к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, и их обращение было отправлено на проработку в Минтранс, сообщила ТАСС официальный представитель вице-премьера Алия Самигуллина.

Ранее Росавиация сообщила, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса РФ, говорил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

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