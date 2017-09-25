Источник: обслуживание рейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедове продлили до вечера 25 сентября

Источник: экс-глава "Русгидро" Дод отпущен из-под домашнего арестаПроисшествия 25 сентября, 14:00
Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 13:57
Путин уволил губернатора Самарской областиПолитика 25 сентября, 13:53
Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и ОбихироСпорт 25 сентября, 13:51
Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими даннымиНаука 25 сентября, 13:40
"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"Спорт 25 сентября, 13:38
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политикуКультура 25 сентября, 13:30
ПГК за 8 месяев 2017 г. увеличила перевозки цемента на Северо-Западе на 15%Транспорт 25 сентября, 13:27
Гидротехническое сооружение у водоема на Урале, где погибла рыба, отремонтируют в 2018 г.Новости Урала 25 сентября, 13:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября, /ТАСС/. Обслуживание рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов, в Домодедове продлено до вечера 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий в Минтрансу.
"Обслуживание рейсов в Домодедово продлено до вечера", - сказал он.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. По данным газеты, прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника включительно. Также газета называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 млн рублей.
Авиакомпания запросила госгарантии по кредитам, сообщала газета. Компания обратилась к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу, и их обращение было отправлено на проработку в Минтранс, сообщила ТАСС официальный представитель вице-премьера Алия Самигуллина.
Ранее Росавиация сообщила, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".
Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса РФ, говорил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.
При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".