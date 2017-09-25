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Госдума может принять закон по развитию робототехники в следующую сессию

Экономика и бизнес
25 сентября, 13:44 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

В робототехнике кроются колоссальные возможности, которыми Россия не пользуется, сказал глава комитета Госдумы Сергей Жигарев

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев рассчитывает, что Госдума уже в следующую сессию может принять закон о развитии робототехники, в частности, о взаимодействии робота и человека.

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"Дело в том, что мы на сегодняшний момент в робототехнике имеем колоссальные возможности, которыми мы не пользуемся. Именно отсутствие законов создают такой барьер для того, чтобы такое развитие началось", - заявил он журналистам по итогам первой части расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы.

Он привел в пример опыт Южной Кореи, где создание закона об этических нормах в отношении роботов позволило "увеличить развитие робототехники на 400% в год". "У нас есть наработки. В наш созыв мы точно примем этот закон, возможно, не в эту сессию, но в следующую мы точно постараемся", - считает Жигарев.

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Персоны
Жигарев, Сергей Александрович
Страны
Россия Республика Корея
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