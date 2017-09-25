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Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
25 сентября, 13:18 дата обновления: 25 сентября, 13:30 UTC+3

Задержки рейсов авиакомпании связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация) инициировало внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

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"Росавиация проводит внеплановую проверку "ВИМ-Авиа", - сказал он. 

Как стало известно ранее, обслуживание рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово продлено до вечера 25 сентября. В понедельник Генпрокуратура внесла представление главе Росавиации из-за задержек рейсов компании.

Росавиация уже сообщала, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой авиакомпании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В конце мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, и тогда компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Ликвидировать задержки авиакомпании тогда помогли другие перевозчики.

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