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Источник: участники ОПЕК+ обсуждают продление соглашения на срок от трех до шести месяцев

Экономика и бизнес
25 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам собеседника ТАСС, "вопрос зависит от показателей"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения о сокращении добычи нефти обсуждают пролонгацию договоренностей после марта 2018 года на срок от трех до шести месяцев, но консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в ОПЕК.

"Да, мы сейчас думаем, как действовать после марта. Этот вопрос зависит от показателей. Некоторые члены хотят продлить, другие - нет, третьи хотят увеличить квоты. Сейчас идут консультации. У нас пока есть время. В ноябре показатели восстановления рынка будут яснее. [Продление] обсуждается пока на срок от трех до шести месяцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается все же, что вопрос о судьбе сделки после марта 2018 года будет обсуждаться на очередной встрече в Вене 30 ноября.

По словам источника, ОПЕК+ может начать мониторить экспорт нефти стран-участниц соглашения дополнительно к контролю добычи только после ноября, если соответствующее решение будет принято на встрече в конце месяца. 

"Это будет зависеть от решения в ноябре. В действующем соглашении речь идет о мониторинге только добычи. Если вы хотите мониторить что-то еще, вы должны решать это на конференции", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с какого месяца мониторинговый комитет может начать наблюдать за экспортными данными.

Он также подчеркнул, что речь идет о мониторинге экспорта как дополнительного, а не замещающего параметра.

Ранее мониторингововый комитет на заседании в июле в Санкт-Петербурге рекомендовал разработать механизм мониторинга данных экспорта стран, участвующих в соглашении. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил тогда, что королевство сократит экспорт нефти в сентябре и ограничит его на отметке 6,6 млн баррелей в сутки, что на 1 млн меньше, чем годом ранее. Позже о планах сократить экспорт объявили ОАЭ.

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