Депутаты хотят ввести ограничения по предельной сумме микрозаймов на старые кредиты

Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 17:05
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на защиту интересов физлиц-клиентов микрофинансовых организаций (МФО) и распространяющий нормы о предельной сумме микрозайма на все договора, заключенные МФО с физлицами, независимо от даты их заключения, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный депутатом от фракции "Единая Россия" Андреем Барышевым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Ранее депутатами уже были приняты законодательные меры по защите заемщиков МФО от бесконтрольного роста процентов по микрозаймам. Принятым 3 июля 2016 года законом снижен размер предельной выплаты по микрозайму для физлиц с учетом начисленных процентов с четырехкратного до трехкратного от тела кредита. Также установлен предельный размер начисления процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму - он составляет двухкратную сумму непогашенной части займа. Сейчас эти ограничения действуют только в отношении договоров, заключенных начиная с 29 марта 2016 года.
При этом, по данным ЦБ, количество договоров микрозаймов, заключенных с физлицами до этой даты, составляет более 11 млн. "С учетом приведенных официальных данных порядка пять млн договоров были просрочены, процентная ставка по ним составляет в среднем 600-800% годовых, и шансов рассчитаться с такими кредитами у граждан практически нет. При этом на них не распространяются введенные с 29 марта 2016 года ограничения по начислению процентов", - указывает автор законопроекта.
Законопроектом предлагается распространить действие трехкратного размера предельной суммы микрозайма для физлиц, а также предельного размера начисленных процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму в отношении договоров микрокредитования физлиц, независимо от даты их заключения.
"Установление равных условий микрокредитования по начислению процентов для всех клиентов-физлиц, оформивших микрозайм вне зависимости от даты заключения договора, освободит огромное количество людей от "кредитного рабства", позволив им рассчитаться по взятым микрозаймам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.