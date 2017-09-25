Депутаты хотят ввести ограничения по предельной сумме микрозаймов на старые кредиты

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на защиту интересов физлиц-клиентов микрофинансовых организаций (МФО) и распространяющий нормы о предельной сумме микрозайма на все договора, заключенные МФО с физлицами, независимо от даты их заключения, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный депутатом от фракции "Единая Россия" Андреем Барышевым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее депутатами уже были приняты законодательные меры по защите заемщиков МФО от бесконтрольного роста процентов по микрозаймам. Принятым 3 июля 2016 года законом снижен размер предельной выплаты по микрозайму для физлиц с учетом начисленных процентов с четырехкратного до трехкратного от тела кредита. Также установлен предельный размер начисления процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму - он составляет двухкратную сумму непогашенной части займа. Сейчас эти ограничения действуют только в отношении договоров, заключенных начиная с 29 марта 2016 года.

При этом, по данным ЦБ, количество договоров микрозаймов, заключенных с физлицами до этой даты, составляет более 11 млн. "С учетом приведенных официальных данных порядка пять млн договоров были просрочены, процентная ставка по ним составляет в среднем 600-800% годовых, и шансов рассчитаться с такими кредитами у граждан практически нет. При этом на них не распространяются введенные с 29 марта 2016 года ограничения по начислению процентов", - указывает автор законопроекта.

Законопроектом предлагается распространить действие трехкратного размера предельной суммы микрозайма для физлиц, а также предельного размера начисленных процентов при просрочке исполнения обязательств по микрозайму в отношении договоров микрокредитования физлиц, независимо от даты их заключения.

"Установление равных условий микрокредитования по начислению процентов для всех клиентов-физлиц, оформивших микрозайм вне зависимости от даты заключения договора, освободит огромное количество людей от "кредитного рабства", позволив им рассчитаться по взятым микрозаймам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.