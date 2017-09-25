Артемьев: роуминг в рамках ЕврАзЭС может быть отменен в течение двух-трех лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Международный роуминг в рамках Таможенного союза может быть отменен в течение двух-трех лет. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

"Трудно сказать, это наше светлое будущее, а все, что касается Таможенного союза, надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения были приняты", - сказал он.

Артемьев добавил, что отмена роуминга в рамках Таможенного союза - это первый шаг на пути к отмене международного роуминга.