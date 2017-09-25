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Артемьев: роуминг в рамках ЕврАзЭС может быть отменен в течение двух-трех лет

Экономика и бизнес
25 сентября, 14:33 дата обновления: 25 сентября, 15:21 UTC+3 МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам главы ФАС, отмена роуминга в рамках Таможенного союза - первый шаг на пути к отмене международного роуминга

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Международный роуминг в рамках Таможенного союза может быть отменен в течение двух-трех лет. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

"Трудно сказать, это наше светлое будущее, а все, что касается Таможенного союза, надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения были приняты", - сказал он.

Артемьев добавил, что отмена роуминга в рамках Таможенного союза - это первый шаг на пути к отмене международного роуминга.

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