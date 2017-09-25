Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Skype

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проблемы в работе сервиса Skype наблюдаются в понедельник по всему миру, в том числе и в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
"Проблемы в работе Skype наблюдаются с 6:46 EDT (13:46 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в Skype поступило от пользователей из Великобритании, Белоруссии, Украины и ряда российских городов, в особенности из Санкт-Петербурга и Москвы.
Неполадки заметили во многих странах Европы, а также в Казахстане, на Филиппинах и в Японии.