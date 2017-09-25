Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РНКБ открыл кредитную линию на 100 млн рублей для производства молочной продукции в Крыму

Экономика и бизнес
25 сентября, 14:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, сентября. /ТАСС

Средства выделены на 12 месяцев по программе льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. РНКБ банк открыл для крымского предприятия "Новатор" кредитную линию на 100 млн рублей на приобретение сырья для изготовления молочной продукции, сообщила в понедельник пресс-служба финансовой организации.

В регионе, по данным министерства сельского хозяйства Крыма, есть дефицит молочной продукции. При потребности в 800 тыс. тонн молока в год, собственное производство составляет 243 тыс. тонн.

"РНКБ банк открыл для предприятия "Новатор" кредитную линию с общим лимитом на сумму 100 млн рублей на приобретение сырья для изготовления молочной продукции. <...> Средства предоставлены на 12 месяцев на приобретение сырья. Кредит выдан предприятию по ставке 5% годовых по программе льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей", - говорится в сообщении.

Снижение производства молока в Крыму отмечается на протяжении последних трех лет. Если в 2014 году на полуострове производилось 286 тыс. тонн молока, то в 2015-2016 годы по 243 тыс. тонн, в январе - мае 2017 года было произведено 90 тыс. тонн. Незначительный прирост наблюдается в поголовье крупного рогатого скота. В 2014 году оно насчитывало 110 тыс. голов, в 2016 - 111 тыс., с 59 до 60 тыс. голов за эти годы увеличилось дойное стадо.

Молокозавод "Новатор" является одним из крупнейших производителей молочной продукции Крыма, в ассортимент которого входят сливочное масло, твердые и мягкие сыры, сухие молокопродукты. Предприятие располагается в Джанкое, его территория составляет почти 4 га, а общая площадь производственных мощностей - более 10 тыс. кв. м. На заводе работают более 800 человек.

РНКБ банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием на 100%. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 9 тыс. платежных терминалов и более 700 терминалов самообслуживания. РНКБ банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама