РНКБ открыл кредитную линию на 100 млн рублей для производства молочной продукции в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. РНКБ банк открыл для крымского предприятия "Новатор" кредитную линию на 100 млн рублей на приобретение сырья для изготовления молочной продукции, сообщила в понедельник пресс-служба финансовой организации.

В регионе, по данным министерства сельского хозяйства Крыма, есть дефицит молочной продукции. При потребности в 800 тыс. тонн молока в год, собственное производство составляет 243 тыс. тонн.

"РНКБ банк открыл для предприятия "Новатор" кредитную линию с общим лимитом на сумму 100 млн рублей на приобретение сырья для изготовления молочной продукции. <...> Средства предоставлены на 12 месяцев на приобретение сырья. Кредит выдан предприятию по ставке 5% годовых по программе льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей", - говорится в сообщении.

Снижение производства молока в Крыму отмечается на протяжении последних трех лет. Если в 2014 году на полуострове производилось 286 тыс. тонн молока, то в 2015-2016 годы по 243 тыс. тонн, в январе - мае 2017 года было произведено 90 тыс. тонн. Незначительный прирост наблюдается в поголовье крупного рогатого скота. В 2014 году оно насчитывало 110 тыс. голов, в 2016 - 111 тыс., с 59 до 60 тыс. голов за эти годы увеличилось дойное стадо.

Молокозавод "Новатор" является одним из крупнейших производителей молочной продукции Крыма, в ассортимент которого входят сливочное масло, твердые и мягкие сыры, сухие молокопродукты. Предприятие располагается в Джанкое, его территория составляет почти 4 га, а общая площадь производственных мощностей - более 10 тыс. кв. м. На заводе работают более 800 человек.

РНКБ банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием на 100%. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 9 тыс. платежных терминалов и более 700 терминалов самообслуживания. РНКБ банк обслуживает более 1,4 млн физических лиц и около 40 тыс. корпоративных клиентов.