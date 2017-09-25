Мурманская область ожидает снижения планового уровня госдолга на 2,5 млрд рублей

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области по итогам 2017 года ожидает сокращения государственного долга на 2,5 млрд руб. относительно первоначальных данных, заложенных в бюджете в конце 2016 года. Как сообщили в понедельник в региональном правительстве, планируемое снижение зафиксировано в принятых облдумой изменениях в региональный закон об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

"Государственный долг Мурманской области на 1 января 2018 года ожидается в размере 19,2 млрд рублей, что ниже первоначально утвержденного на 2,5 млрд руб. Планируемое уменьшение объема госдолга приведет к снижению долговой нагрузки региона с 43,3% до 38,3%", - сообщили в правительстве.

При этом, как отметили в правительстве, в результате замещения коммерческой части долга бюджетными кредитами государственный долг региона существенно изменил свою структуру в сторону увеличения доли бюджетных кредитов. Если на конец 2014 года доля бюджетных кредитов составляла 21% в общем объеме долга, на конец 2016-го - уже 47%.

Для поддержания объема долговых обязательств региона на экономически безопасном уровне используются различные инструменты: направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета, на досрочное погашение дорогостоящих долговых обязательств; привлечение временно не используемых остатков средств на счетах учреждений для покрытия кассовых расходов, привлечение краткосрочных (пятидесятидневных) бюджетных кредитов и другие. Благодаря этому по итогам 2016 года экономия объема расходов, направляемых на обслуживание долга, составила 300 млн рублей.

Еще одним инструментом укрепления бюджета должен стать выпуск облигационного займа Мурманской области. Специалистами проводится оценка рынка государственных ценных бумаг субъектов РФ для определения оптимальных параметров выпуска облигаций. По данным властей, долговая политика региона позволяет Мурманской области уже не первый год находиться в группе регионов с высокой долговой устойчивостью.

В конце минувшей недели вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 79 субъектов Федерации. По словам вице-премьера, параметры программы будут внесены в проект бюджета на 2018 год.