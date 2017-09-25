ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы договорились (с операторами - прим. ТАСС), что положение потребителя ни в коем случае не ухудшится", - сказал он, уточнив, что цены на услуги связи являются одним из главных индикаторов для потребителя наряду с качеством связи и прозрачностью. "То, что произойдет после отмены роуминга, на самом деле, не приведет к тому, что кому-то вдруг придется платить больше. Это недопустимая вещь, этого не будет", - подчеркнул глава ФАС.

По его словам, ведомство будет "всячески способствовать снятию ненужных дополнительных барьеров" для операторов связи. "На этом сосредоточимся очень сильно. Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся помочь им от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, чтобы они расширили свой бизнес, могли больше зарабатывать на обороте", - заявил Артемьев, отметив, что благодаря этим мерам "все останутся в хорошем настроении".

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в свою очередь отметил, что министерство поддержит отмену роуминга, если найдет подтверждения улучшению положения абонентов (когда цены на связь не вырастут, при этом тарифы станут прозрачными).

"Если мы не находим таких решений по каким-то причинам - мы, если честно, не рассматриваем такой вариант. Допустим, если это окажется технически или экономически невозможно, то мы будем против ультимативных решений ради лозунга по отмене роуминга сделать так, чтобы пострадали наши абоненты", - заявил министр. "Отмена роуминга в России не может быть самоцелью и не должна приводить к росту цен на услуги связи в стране", - сказал он.

Операторы также поддерживают курс на отмену роуминга в России, добавил Никифоров. "Это требует времени, потому что это технически сложная задача. И это требует, возможно, точечных поправок в то или иное регулирование", - уточнил он.

По словам министра, операторы выразили готовность отменить роуминг, не повышая стоимость услуг связи, если им также предоставят дополнительные возможности для компенсации выпадающих доходов, например, обеспечить недискриминационный доступ в дома. Артемьев пояснил, что речь идет о ситуации, когда управляющая компания пускает в дом только одного оператора, а для других доступ ограничивает, хотя техническая возможность для такого доступа есть. "В результате этого конкуренция ограничивается. Чтобы эту проблему системно решить, нужно выпустить акт правительства. Мы посмотрим не только внутридомовые коммуникации, посмотрим вообще более широко на эту проблему в системе", - отметил в свою очередь Артемьев.