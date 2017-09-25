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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:33 UTC+3

Росавиация проводит внеплановую проверку авиаперевозчика из-за многочасовой задержки рейсов. ТАСС рассказывает, почему самолеты не улетают вовремя и как авиационные власти будут решать эту проблему

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© Юрий Смитюк/ТАСС

"ВИМ-Авиа" занимает десятое место среди авиакомпаний России по пассажиропотоку. В прошлом году, по данным Росавиации, она перевезла 2,08 млн человек. В январе—августе 2017 года количество пассажиров выросло на треть — до 1,8 млн человек.

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Почему самолеты "ВИМ-Авиа" вылетают с задержкой?

Около двух десятков рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" 20–22 сентября были задержаны в аэропорту Домодедово. В последующие три дня не смогли вовремя вылететь еще несколько десятков рейсов.

Причина в том, что перевозчик своевременно не платит за топливо. После того как задолженность за заправку самолетов "ВИМ-Авиа" перед Домодедовом достигла 0,5 млрд рублей, аэропорт отказался обслуживать рейсы в долг, написали "Ведомости". Самолеты обеспечены топливом лишь до конца понедельника, 25 сентября.

Компания уже обратилась к властям с просьбой предоставить госгарантии по кредитам.

В Росавиации подтвердили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливозаправочными организациями.

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Чем авиаперевозчик объясняет возникшие проблемы?

Сама авиакомпания сообщила на своем сайте, что "временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов". Перевозчик принес извинения пассажирам за задержку рейсов и написал, что провел переговоры с партнерами и чиновниками, которые совместно с финансовыми организациями готовят план урегулирования ситуации. "В ближайшее время расписание рейсов нормализуется", — обещает авиакомпания.

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Как реагируют власти на проблемы авиаперевозчика?

Росавиация 25 сентября инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский.

Минтранс проработает вопрос о предоставлении гарантий по кредитам "ВИМ-Авиа", сообщила ТАСС пресс-служба министерства.

Ранее в Минтрансе сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года. При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку по факту задержки рейсов. По данным следствия, "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в них сроки.

Кроме того, в воскресенье Приволжская транспортная прокуратура сообщила о возбуждении административных дел в отношении компании и ее руководства в связи с долгами по зарплате, превышающими 206 млн рублей.

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Стали ли неожиданностью проблемы "ВИМ-Авиа"?

Нет, проблемы у авиакомпании начались довольно давно.

Еще летом 2016 года Южная транспортная прокуратура проводила проверку в связи с многочасовой задержкой вылета пассажиров из Симферополя в Санкт-Петербург.

В июле 2016 года перевозчик не только задержал вылет двух самолетов из Крыма в Москву, но и отменил семь рейсов.

Из-за систематической задержки рейсов от услуг авиакомпании планировали отказаться власти Колымы.

В апреле 2017 года лишь после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры авиаперевозчик выплатил 1,1 тыс. своих сотрудников долг по зарплате 38 млн рублей.

В конце мая 2017 года задержки рейсов на десять и более часов приобрели массовый характер. Так, 28 мая авиаперевозчик задержал вылет большинства своих чартеров из Домодедова. В последующие дни десятки вылетов были задержаны и отменены. Туроператоры вынуждены были искать самолеты на замену "ВИМ-Авиа", чтобы доставить туристов на курорты.

Компания объясняла задержки несвоевременным возвращением самолетов с процедуры техобслуживания.

Сейчас туроператоры снова ищут возможности перевезти туристов, имеющих на руках билеты "ВИМ-Авиа". Так, 23 сентября 2017 года крупнейший туроператор на греческом направлении Mouzenidis Travel из-за задержек рейсов "ВИМ-Авиа" начал вывозить своих туристов бортами Ellinair.

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Сколько пассажиров могут пострадать?

"ВИМ-Авиа" имеет договоренности с крупнейшими туроператорами на перевозку чартерами пассажиров до 15 октября, рассказал "Ведомостям" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Компании осталось перевезти 20–30 тыс. пассажиров. Потенциально они могут пострадать, если "ВИМ-Авиа" прекратит полеты.

На зимний сезон контракты с перевозчиком туроператоры пока не заключали, добавил он.

Мария Селиванова

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