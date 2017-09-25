Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Около двух десятков рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" 20–22 сентября были задержаны в аэропорту Домодедово. В последующие три дня не смогли вовремя вылететь еще несколько десятков рейсов.

Причина в том, что перевозчик своевременно не платит за топливо. После того как задолженность за заправку самолетов "ВИМ-Авиа" перед Домодедовом достигла 0,5 млрд рублей, аэропорт отказался обслуживать рейсы в долг, написали "Ведомости". Самолеты обеспечены топливом лишь до конца понедельника, 25 сентября.

Компания уже обратилась к властям с просьбой предоставить госгарантии по кредитам.

В Росавиации подтвердили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливозаправочными организациями.