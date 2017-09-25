Минтранс проработает вопрос о предоставлении гарантий по кредитам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ проработает вопросы предоставления гарантий по кредитам авиакомпании "ВИМ-Авиа" и представит свою позицию в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Минтранс России проработает данные вопросы и представит свою позицию в правительство РФ", - говорится в ответе пресс-службы Минтранса РФ в ответ на запрос ТАСС.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. По данным газеты, прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника включительно. Также газета называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 млн рублей.

Ранее сегодня стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Росавиация ранее сообщила, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса РФ, сообщал ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В конце мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также тогда авиакомпании ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.