Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс проработает вопрос о предоставлении гарантий по кредитам "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
25 сентября, 15:13 дата обновления: 25 сентября, 15:23 UTC+3

Ведомство представит свою позицию в правительство РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ проработает вопросы предоставления гарантий по кредитам авиакомпании "ВИМ-Авиа" и представит свою позицию в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского министерства.

"Минтранс России проработает данные вопросы и представит свою позицию в правительство РФ", - говорится в ответе пресс-службы Минтранса РФ в ответ на запрос ТАСС.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
© Юрий Смитюк/ТАСС

Генпрокуратура внесла представление главе Росавиации из-за задержек рейсов "ВИМ-Авиа"

"Ведомости": рейсы "ВИМ-Авиа" из Домодедово обеспечены топливом до конца понедельника

"ВИМ-Авиа" вновь задерживает вылеты из Домодедово

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. По данным газеты, прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника включительно. Также газета называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 млн рублей.

Ранее сегодня стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Росавиация ранее сообщила, что длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса РФ, сообщал ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В конце мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также тогда авиакомпании ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама