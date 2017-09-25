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Медведев примет участие во встрече глав-правительств ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
25 сентября, 16:05 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, сентября. /ТАСС

Заявление премьера стало реакцией на выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова, который рассказал о совершенствовании таможенного администрирования

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ГОРКИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Армении.

"Я продолжу обсуждение этих вопросов во время ближайшего заседания межправсовета [ЕврАзЭС], которое состоится в Армении", - сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Заявление премьера стало реакцией на выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова, который рассказал о совершенствовании таможенного администрирования.

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Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Россия Армения
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Шувалов, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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