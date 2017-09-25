В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 лет

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В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
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АНОСИНО (Московская область) 25 сентября. /ТАСС/. Появления роботов-гуманоидов в реальной жизни стоит ожидать не ранее чем через 10-15 лет, считает заместитель председателя совета Сбербанка Александр Ведяхин.
Через 10-15 лет появятся роботы-андроиды, обладающие полномасштабным, универсальным искусственным интеллектом, сообщил он журналистам в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы РФ.
По его словам, существующие в данный момент системы искусственного интеллекта ограничены специфическими, поставленными разработчиками конкретными задачами, например выдать кредит, или довезти пассажира или груз из точки "А" в точку "В".
"Но если вы предложите "Яндекс навигатору" решить кроссворд, очевидно, он этого сделать не сможет. Поэтому сейчас основная задача направлена на создание не столько специфического искусственного интеллекта, а универсального, который будет уметь и решать кроссворды, и ехать за рулем, и выдавать кредиты. Это будут гуманоидные роботы, которые будут оснащены такого рода универсальным интеллектом", - пояснил Ведяхин ТАСС.
Такие человекоподобные роботы смогут применяться практически в любой сфере, сказал Ведяхин. При этом их можно будет обучать имитировать человеческие эмоции.
"Уже сейчас есть интересные эксперименты, когда сделали робота-учителя, который понравился ученикам гораздо больше, чем обычный учитель. В нем прописаны правильные подходы по эмоциональному интеллекту, у него не бывает плохого настроения, его не злит муж дома, - у него все совершенно нормально", - сказал Ведяхин.
Пока что зона эмоций требует существенного развития, но это вопрос времени, резюмировал он.
Ранее сегодня председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщил, что нижняя палата парламента уже в следующую сессию может принять закон о развитии робототехники, в частности, о взаимодействии робота и человека.
По его словам, сегодня Россия имеет "колоссальные возможности" в робототехнике. Чтобы начать их использовать, необходимо соответствующее законодательство. Он привел в пример опыт Южной Кореи, где создание закона об этических нормах в отношении роботов позволило "увеличить развитие робототехники на 400% в год".