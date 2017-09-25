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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. В России может появиться цифровой кодекс - единый документ, который должен объединить регулирование в сфере цифровой экономики. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, выступая на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
"Не скрою, что в ходе обсуждения на различных рабочих группах все чаще звучит даже термин о необходимости принятия так называемого цифрового кодекса. У нас кодифицировано законодательство по целому ряду направлений. Такими темпами каждую сессию Госдумы сейчас принимаются такое количество разных инициатив в области так или иначе цифровых технологий, что, возможно, одним из результатов нашей совместной работы по исполнению поручения президента в части цифровой экономики будет именно такая кодификация ", - сказал министр.
В июле 2017 года правительство утвердило программу "Цифровая экономика России" до 2025 года, в рамках которой планируется внедрение высоких технологий в ведущие отрасли экономики.
Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
В программе указаны показатели, которые необходимо достичь за период ее реализации. В частности, к этому сроку 97% домашних хозяйств в России должны иметь доступ к широкополосному интернету (100 Мбит/с), а во всех городах-миллионниках должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше.
Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.