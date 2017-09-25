Инфраструктуру Мурманского транспортного узла сформируют к концу 2019 года

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Создание Мурманского транспортного узла (МТУ) идет в соответствии с планами, инфраструктура по проекту будет сформирована к концу 2019 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания, которое губернатор региона провела в Мурманске.

"Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остаётся неизменной. Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил стратегический характер проекта и дал поручение обеспечить его завершение до 2020 года. Соответственно, вся инфраструктура, в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года", - приводит пресс-служба слова Ковтун.

Строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию МТУ в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

Для обеспечения энергией новых объектов и повышения надежности энергоснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции 330 киловольт "Мурманская". В инвестиционную программу "ФСК ЕЭС" включен соответствующий инвестпроект со сроком реализации до 2019 года. Соответствующие мероприятия также запланированы к реализации и со стороны "МРСК Северо-Запада".

Вопрос создания МТУ рассматривался 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством президента Владимира Путина. По его итогам президент поручил правительству принять исчерпывающие меры по реализации проекта МТУ в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта, перечень включенных в него объектов, состав и обязательства участников.