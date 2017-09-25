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Глава Минкомсвязи поддерживает идею создания законопроекта о регулировании криптовалют

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:08 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Николай Никифоров добавил, что в министерстве уже готовят проект соответствующего постановления

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров поддерживает идею создания законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом министр сообщил, выступая на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

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"Сейчас прозвучала позиция господина Аксакова относительно того, что надо законодательно урегулировать [использование криптовалют]. Полностью согласен, нужно законодательно урегулировать. Мы, кстати, в министерстве готовим проект постановления. У нас более узкие полномочия по регулированию, мы не замахивались на законопроект, но какие-то наброски постановлений делали", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее сообщил ТАСС, что концепция проекта закона о регулировании криптовалют будет готова в октябре.

По его словам, сейчас тема регулирования криптовалют активно обсуждается как с Банком России и Минфином, так и с силовыми структурами. Также Аксаков в беседе с журналистами отмечал, что рассчитывает на обсуждение соответствующего законопроекта на площадке Госдумы в следующем году.

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.

В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Аксаков, Анатолий Геннадьевич Никифоров, Николай Анатольевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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