Глава Минкомсвязи поддерживает идею создания законопроекта о регулировании криптовалют

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров поддерживает идею создания законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом министр сообщил, выступая на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

"Сейчас прозвучала позиция господина Аксакова относительно того, что надо законодательно урегулировать [использование криптовалют]. Полностью согласен, нужно законодательно урегулировать. Мы, кстати, в министерстве готовим проект постановления. У нас более узкие полномочия по регулированию, мы не замахивались на законопроект, но какие-то наброски постановлений делали", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее сообщил ТАСС, что концепция проекта закона о регулировании криптовалют будет готова в октябре.

По его словам, сейчас тема регулирования криптовалют активно обсуждается как с Банком России и Минфином, так и с силовыми структурами. Также Аксаков в беседе с журналистами отмечал, что рассчитывает на обсуждение соответствующего законопроекта на площадке Госдумы в следующем году.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.

В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты.