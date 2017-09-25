Guardian: аудиторская компания Deloitte подверглась хакерской атаке

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Международная аудиторская компания Deloitte стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к ее электронной переписке, а также личным данным некоторых крупных клиентов. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.
По ее сведениям, об атаке на глобальный сервер электронной почты в Deloitte узнали в марте, однако отмечается, что хакеры могли получить доступ к системам фирмы еще в октябре минувшего года. Компания подтвердила факт кибернападения, подчеркнув, что оно отразилось лишь на небольшом числе ее клиентов. Согласно информации газеты, к настоящему моменту о том, что их данные были затронуты кибератакой, уведомлены шесть клиентов.
К серверу Deloitte хакеры могли получить доступ через учетную запись администратора, защищенную, по сведениям источника, на который ссылается Guardian, только одним паролем. По факту кибератаки ведется расследование.
Deloitte - международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. Она входит в так называемую большую четверку аудиторских фирм и является самой крупной профессиональной сетью по числу сотрудников.