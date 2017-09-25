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Правительство обновило план совершенствования таможенного администрирования

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, сентября. /ТАСС

Подписанная в 2012 году дорожная карта включала в себя 111 мероприятий, сейчас она дополняется еще 19 мероприятиями, сообщил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов

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ГОРКИ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство обновило план совершенствования таможенного администрирования, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

"И еще одно решение, которое должно упростить жизнь участникам внешнеэкономической деятельности. Это актуализация дорожной карты совершенствования таможенного администрирования. Сама дорожная карта действует с 2012 года, мы ее постоянно стараемся оптимизировать, корректируем", - сказал премьер-министр.

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, курирующий тему таможенного администрирования, отметил, что дорожная карта, подписанная в 2012 году, включала в себя 111 мероприятий. "Должен сказать, что к настоящему моменту 80% из задуманного и запланированного - все осуществлено. По 21 мероприятию мы сейчас продолжаем работу. По пяти мероприятиям срок исполнения еще не наступил",- сказал он.

По словам Шувалова, сейчас дорожная карта дополняется 19 мероприятиями. "Эти мероприятия касаются, например, требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска. Считается, что современные требования достаточно сложные, дублируют многие функции, в том числе и позволяют проводить повторные ненужные проверки. Будет принят новый норматив по современным пунктам пропуска для обслуживания экспортно-импортных операций", - сказал Шувалов. Эту работу будут проводить Минэкономразвития и Минстрой совместно с таможней, добавил первый вице-премьер.

Упрощаются процедуры документооборота. Пилотный проект предусматривает отказ от заполнения бумаг и перевод документооборота в электронную форму. Еще одно нововведение - возможность для отправителей грузов при заполнении таможенной декларации в электронном виде избегать административных процедур, которые сопровождают прохождение груза сейчас.

"Все эти изменения, Дмитрий Анатольевич, - отметил Шувалов, - они не только согласованы с представителями бизнеса, но и обсуждаются со странами Евразийского экономического союза. Сейчас мы готовим к ратификации договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Он находится в профильном комитете Государственной думы, мы надеемся, что в октябре Дума рассмотрит соответствующий документ и, как было определено, мы намерены запустить таможенный кодекс Евразийского союза с 1 января будущего года", - заключил Шувалов.

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