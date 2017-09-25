Компания "Салехардский комбинат" намерена довести выпуск рыбных консервов до 4 млн банок

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выпуск рыбных консервов на предприятии "Салехардский комбинат", являющемся одним из крупнейших производств по переработке рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), по итогам года составит 4 млн банок, такой прогноз опубликовала в понедельник пресс- служба правительства региона. Рост производства составит более 15% по сравнению с 2016 годом и почти 50% по сравнению с 2015 годом.

"В 2015 году на комбинате была произведена 661 тонна консервов (или 2,7 млн банок), в 2016 году объемы производства... составили 811 тонн (или 3,4 млн банок). В плане на 2017 год - около 4 млн банок", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на заводе выпускается около 60 видов консервов и 90 видов прочей рыбной продукции.

Согласно данным управления Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО, в рыбохозяйственном комплексе региона работают 82 хозяйствующих субъекта, в том числе 19 рыбодобывающих предприятий, в рыбодобыче занято 2,5 тыс. человек. Объем финансирования всего агропромышленного комплекса ЯНАО на 2017 год составляет 2,645 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 33,919 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на поддержку оленеводства и рыбодобычи, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства.