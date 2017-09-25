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С метро Киева взыскали $5,9 млн в пользу российской "Укррослизинг"

Экономика и бизнес
25 сентября, 17:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

В 2009 году власти Киева заключили договор с "Укррослизинг" о приобретении 100 вагонов метро, а позже задолжали компании около $75 млн

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственная исполнительная служба Украины взыскала 155 млн гривен (около $5,9 млн) с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в счет погашения долга перед российской компанией "Укррослизинг", говорится в решение суда, опубликованном в едином реестре судебных решений.

"С коммунального предприятия "Киевский метрополитен" взыскали 155 млн гривен, из которых 140 млн гривен в пользу взыскателя и 15,5 млн гривен исполнительного сбора", - говорится в решении.

В 2009 году власти Киева заключили договор с "Укррослизинг" о приобретении 100 вагонов метро, а в период с 2010 по 2013 год Киев задолжал российской компании 2 млрд гривен (около $75 млн по текущему курсу). По иску "Укррослизинга" суд арестовал 100 вагонов столичного метро. Позже по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Весной текущего года из-за задолженности перед российской компанией и арестов счетов киевский метрополитен работал со сбоями. В столичной мэрии отмечали, что поезда начали ходить реже, а часть эскалаторов перестала работать.

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