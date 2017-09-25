Депутат Ющенко предложил подобрать русские синонимы для слов "майнинг" и "блокчейн"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) предложил "внедрить импортозамещение" в IT-терминологию, например заменить слова "майнить" и "блокчейн" русскими аналогами.
"Может быть, подумать над тем, чтобы внедрять импортозамещение в терминологию цифровых технологий, потому что не все понимают, что такое "мейнстрим", "майнинг", блокчейн" и так далее. Все, конечно, не заменить, но какие- то шаги в этом направлении можно сделать", - предложил он в понедельник, обращаясь к выступавшему на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову.
"Полностью с вами согласен", - ответил глава Минкомсвязи на предложение депутата.