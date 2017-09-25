Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат Ющенко предложил подобрать русские синонимы для слов "майнинг" и "блокчейн"

Экономика и бизнес
25 сентября, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Такое предложение поддержал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) предложил "внедрить импортозамещение" в IT-терминологию, например заменить слова "майнить" и "блокчейн" русскими аналогами.

"Может быть, подумать над тем, чтобы внедрять импортозамещение в терминологию цифровых технологий, потому что не все понимают, что такое "мейнстрим", "майнинг", блокчейн" и так далее. Все, конечно, не заменить, но какие- то шаги в этом направлении можно сделать", - предложил он в понедельник, обращаясь к выступавшему на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову.

"Полностью с вами согласен", - ответил глава Минкомсвязи на предложение депутата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ющенко, Александр Андреевич Никифоров, Николай Анатольевич
Темы
КПРФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
2
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
3
Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях
4
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
5
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
6
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
7
Депутат Ющенко предложил подобрать русские синонимы для слов "майнинг" и "блокчейн"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама